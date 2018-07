Treinador dos polacos do Jaggielonia "sacode" favoritismo para o Rio Ave

Lusa Comentários 25 Jul, 2018, 20:40 | Futebol Internacional

"Será um encontro difícil, mas estamos preparados para isso. Apesar de não sermos favoritos, o nosso objetivo é vencer", disse o técnico Ireneusz Mamrot, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.



O treinador do Jagiellonia Bialystok falou dos vila-condenses como uma equipa "caracterizada por uma boa organização do jogo defensivo e com uma alta qualidade individual para criar jogo e ter posse de bola", considerando que a filosofia do seu conjunto "é semelhante".



Ireneusz Mamrot apontou que "o Rio Ave está ainda num período preparatório da temporada", mas garantiu ter bom conhecimento sobre este rival português.



"Sabemos que tipo de jogadores vamos enfrentar. Há muitos jovens emprestados dos maiores clubes portugueses e mais, também podemos esperar quatro e cinco brasileiros. Apesar de muitas mudanças, esta equipa parece ser boa em termos de organização do jogo", analisou o treinador do vice-campeão da Polónia.



O jogo entre Rio Ave e Jagiellonia Bialystok está agendado para as 18:20 locais (19:20 em Lisboa) e terá arbitragem do espanhol Ricardo de Burgos Bengoetxea.