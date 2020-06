Treinador e futebolistas do Everton aceitam baixar salários

“Todos aceitaram baixar ou adiar o recebimento do salário. Gostaria de lhes agradecer a demonstração de integridade e sentido de dever na ajuda à família do Everton durante este período complicado”, afirmou a diretora-geral, Denise Barrett-Baxendale, em carta enviada hoje aos adeptos.



A dirigente do clube de Liverpool precisou que Ancelotti, que assinou em dezembro de 2019 um contrato de quatro épocas e meia com o Everton, aceitou baixar o salário até 30%, tal como a restante equipa técnica.



O Everton, no qual alinha o médio internacional português André Gomes, ocupava a 12.ª posição no campeonato inglês quando a prova foi suspensa devido à pandemia, estando o regresso previsto para a próxima semana.



A pandemia de covid-19 já provocou quase 408 mil mortos e infetou mais de 7,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.



O Reino Unido é o segundo país com maior número de mortos (40.883 mortos), depois dos Estados Unidos, além de registarem mais de 289 mil casos confirmados de infeção.