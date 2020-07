Treinador Florian Kohfledt mantém-se no Werder Bremen apesar de "época pobre"

O treinador Florian Kohfeldt vai manter-se à frente da equipa de futebol do Werder Bremen, apesar da má campanha na época 2019/20, que acabou com o clube a salvar-se ‘in extremis’ no ‘play-off’ de manutenção.