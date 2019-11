Treinador Fran Escribá demitido do Celta de Vigo após quarta derrota seguida

Em comunicado, o Celta de Vigo agradeceu ao técnico valenciano e aos seus colaboradores o "trabalho, profissionalismo e esforço" demonstrados durante o seu tempo no clube e desejou a Fran Escribá os maiores sucessos no futuro.



À procura desde já de substituto para Escribá, a direção do Celta de Vigo, liderada por Carlos Mouriño, anunciou que o treino de segunda-feira será realizado, à porta fechada, nas suas instalações desportivas, a Madroa.



Escribá, de 54 anos, que foi adjunto de Quique Flores no Benfica, chegou ao clube em março para substituir o português Miguel Cardoso, e prorrogou o seu contrato até junho de 2020, após conseguir a permanência do Celta na I Liga.



O Celta de Vigo segue na 18.ª e antepenúltima posição do campeonato espanhol, com apenas nove pontos nos 12 jogos realizados, referentes a duas vitórias e três empates, e a quatro do lanterna-vermelha Leganés.