Treinador Francisco Neto diz que seleção feminina não é um grupo fechado

05 Abr, 2019, 15:45 | Futebol Internacional

Francisco Neto falava à comunicação social na Cidade do Futebol, em Oeiras, na véspera do primeiro encontro particular com a Hungria, com vista à preparação para fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2021, que se inicia em outubro.



“As jogadoras estão a ser cada vez mais competitivas, cada vez mais querem estar aqui, cada vez mais temos jogadoras aptas e com capacidade para aqui estar. As convocatórias não estão fechadas, sabem que têm de trabalhar nos clubes, aproveitar as oportunidades quando aqui estão para render o máximo e darem uma boa resposta”, explicou o selecionador português.



Ainda assim, Francisco Neto reforçou que tem visto no lote das 23 convocadas “compromisso e trabalho” para representar a seleção a nível internacional.



Quanto ao duplo confronto com as húngaras, no sábado e na terça-feira, no Complexo Desportivo de Alverca, o selecionador prevê partidas complicadas, face ao sistema que o adversário deve apresentar.



“É um confronto sempre difícil, é uma equipa que está a crescer e escolhemos este adversário pelo padrão que nos pode colocar. Normalmente, jogam com linhas mais baixas, compactas e no apuramento, possivelmente, vamos apanhar equipas assim”, analisou.



O crescimento do futebol feminino português e o recente 30.º lugar alcançado no ‘ranking’ mundial faz com que as seleções olhem para a equipa lusa com mais respeito e de forma diferente, segundo Francisco Neto.



“Olham de forma diferente para nós, sem dúvida nenhuma. Nota-se que o onze inicial delas [adversários] não é tão rodado como era antigamente”, declarou.



Portugal enfrenta a Hungria por duas vezes no Complexo Desportivo de Alverca, com o primeiro encontro a realizar-se em 6 de abril, pelas 16h00, e o segundo três dias depois, pelas 15h00.



Os dois desafios servem de preparação para a fase de qualificação do Campeonato da Europa de 2021, em que Portugal irá encontrar no grupo E as seleções da Albânia, Finlândia, Escócia e Chipre.