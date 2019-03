Treinador Jorge Costa renova por uma época com o Mumbai City

Lusa Comentários 19 Mar, 2019, 11:28 | Futebol Internacional

"O Mumbai City tem o prazer de confirmar que o treinador principal, Jorge Costa, prolongou a permanência no clube. O técnico português assinou uma extensão de contrato por um ano e continuará no comando até ao final da temporada 2019/20", indica um comunicado publicado no site oficial do clube, no qual atua o médio português Paulo Machado.



Jorge Costa, de 47 anos, recebeu um voto de confiança da direção dos ‘islanders', depois de ter falhado, em 12 de março, o apuramento para a final da Superliga indiana, ao perder nas meias-finais com o FC Goa (5-2 no agregado das duas mãos), que viria a ser derrotado pelo Bengaluru.



"Desde o primeiro dia neste clube tive uma ótima experiência com a administração e com toda a equipa. A estrutura do Mumbai City é totalmente profissional e fez tudo para facilitar o meu trabalho e fazer sentir-me em casa. Não estamos satisfeitos em sair nas meias-finais, mas orgulhosos da temporada que tivemos", afirmou o treinador portuense, que obteve o terceiro lugar na fase regular, logo atrás dos dois finalistas do campeonato.



Depois da Liga, o Mumbai City concentrará atenções na Taça da Índia, na qual medirá forças com o Chennaiyin nos oitavos de final, agendados para 29 de março.



A Índia é o sexto país – além de Portugal - no currículo de Jorge Costa enquanto treinador, depois de passagens por Roménia, Chipre, Gabão, Tunísia e França.



Em Portugal, o antigo defesa central, que conquistou oito campeonatos nacionais e três troféus internacionais pelo FC Porto, tendo ainda somado 50 internacionalizações pela seleção lusa, orientou o Sporting de Braga, Olhanense, Académica, Paços de Ferreira e Arouca.