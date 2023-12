Treinador Pedro Caixinha renova com os brasileiros do Bragantino até 2025

“Digo ao povo Bragantino que fico”, escreveu o Bragantino nas redes sociais, associando ao anúncio uma imagem de D. Pedro I (IV de Portugal), primeiro imperador do Brasil.



Pedro Caixinha levou o Bragantino ao sexto lugar do Brasileirão, ganho pelo Palmeiras do também luso Abel Ferreira, com um registo de 28 vitórias, 19 empates e 15 derrotas, garantindo o acesso à Taça Libertadores.



O técnico luso, de 53 anos, e que já passou pelos campeonatos da México, Qatar, Arábia Saudita e Argentina, tinha sido associado a outros clubes ‘canarinhos’.