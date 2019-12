Treinador português Marco Silva despedido pelo Everton

"O Everton Football Club pode confirmar que o treinador Marco Silva deixou o clube", anunciou o clube de Liverpool, num comunicado publicado no seu sítio oficial.

O sócio maioritário Farad Moshiri, o presidente Bill Kenwright e a administração agradecem a Marco Silva "os serviços prestados ao clube nos últimos 18 meses" e desejam-lhe "o melhor para o futuro".

Após 15 jornadas, o Everton, que perdeu os últimos três jogos, caiu para os lugares de despromoção da `Premier League`, seguindo no 18.º lugar, com 14 pontos.

Marco Silva, de 42 anos, foi confirmado como treinador do Everton em 31 de maio de 2018 e, na época 2018/19, ficou no oitavo lugar na Liga inglesa, com 54 pontos, a três do Wolverhampton, sétimo, que se qualificou para a Liga Europa.

Nas restantes provas, os `toffees` foram eliminados na quarta ronda da Taça de Inglaterra e na terceira da Taça da Liga.

Em 2019/20, o Everton é antepenúltimo no campeonato e qualificou-se para os quartos de final da Taça da Liga inglesa, recebendo em 18 de dezembro o Leicester.

O clube de Liverpool adiantou ainda que "será Duncan Ferguson a assumir interinamente a equipa e a comandá-la no embate de sábado com o Chelsea" e que tentará "confirmar um novo técnico permanente o mais depressa possível".