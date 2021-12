Treinador português Vítor Pereira rescinde contrato com o Fenerbahçe

"Chegou-se a um acordo com o nosso técnico da equipa de futebol principal, Vítor Pereira, para a rescisão do seu contrato e os nossos caminhos separam-se. Gostaríamos de agradecer-lhe a dedicação e trabalho desenvolvidos até agora, e desejar-lhe sucessos futuros na carreira", informou o clube de Istambul, através das redes sociais.



Vítor Pereira, de 53 anos, tinha assumido o comando técnico do Fenerbahçe no início desta temporada, mas os maus resultados na primeira metade da época ditaram a saída do treinador.



Em 25 partidas à frente da formação de Istambul, Vítor Pereira conseguiu 11 vitórias, deixando a equipa na quinta posição do campeonato turco, a 14 pontos de distância do líder Trabzonspor, quando estão decorridas 17 jornadas.



Nos últimos nove encontros da Liga turca, alcançou apenas dois triunfos, sendo que no domingo cedeu um empate 2-2 na receção ao rival Besiktas.



Na Liga Europa, o Fenerbahçe, que conta no plantel com o médio luso Miguel Crespo (ex-Estoril Praia), ficou no terceiro lugar do Grupo D, atrás dos alemães do Eintracht Frankfurt e dos gregos do Olympiacos, treinados por Pedro Martins, pelo que foi relegado para os 'play-off' de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência Europa.



Esta foi a segunda passagem do técnico pelo Fenerbahçe, o qual já tinha orientado entre 2015 e 2016.



Após ter treinado Sanjoanense, Sporting de Espinho e Santa Clara, Vítor Pereira sagrou-se bicampeão nacional pelo FC Porto, em 2011/12 e 2012/13, e venceu duas supertaças pelos 'dragões', antes de orientar o Al-Ahli Jeddah, da Arábia Saudita, e o Olympiacos, ao serviço do qual venceu o campeonato e a Taça da Grécia.



Seguiram-se passagens por Fenerbahçe, Munique 1860 e Shanghai SIPG, formação que comandou entre 2018 e 2020. Pelo emblema chinês, arrecadou um título de campeão e uma Supertaça da China.