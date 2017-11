Treinador Sam Allardyce esperado no Everton para suceder a Koeman

Lusa 29 Nov, 2017, 15:50 / atualizado em 29 Nov, 2017, 15:52 | Futebol Internacional

"Sam Allardyce estará hoje à tarde no USM Finch Farm (centro de treinos do Everton) para finalizar os termos como novo treinador do Everton Football Club", refere a nota na página do 17.º classificado da Liga inglesa de futebol.



O clube esclarece também que David Unsworth, que assumiu a equipa interinamente após a saída do holandês Ronald Koeman, ainda estará hoje à frente da equipa, no jogo da 14.ª jornada do campeonato, em Goodison Park, diante do West Ham.



O Everton, que viu sair no mercado de verão o avançado internacional belga Romelu Lukaku (oito golos na Liga), e entrar Wayne Rooney (quatro), está 'afundado' na tabela, com três vitórias, três empates e sete derrotas (12 pontos).



Sam Allardyce esteve na última temporada à frente do Crystal Palace, mas anunciou a sua saída em maio, depois de garantir a permanência.



Antes, o técnico teve uma passagem fugaz como selecionador de Inglaterra, com a qual tinha assinado um contrato de duas épocas, mas ao qual teve que resignar, por mútuo acordo, devido a um escândalo.



Na ocasião, o jornal Daily Telegraph, com repórteres disfarçados, filmou o técnico a dar conselhos como contornar os regulamentos da Federação Inglesa (FA), que proíbem a posse partilhada de passes de futebolistas.



Na sua carreira, Sam Allardyce já passou por clubes como Bolton, Newcastle, Blackburn, West Bromwich, West Ham, Sunderland, entre outros.