Treinador Steve Davis vai permanecer no comando técnico do Wolverhampton até 2023

"Os Wolves confirmam que Steve Davis permanecerá no comando da equipa principal até 2023. A mudança dá continuidade e estabilidade ao grupo da primeira equipa até que um treinador seja nomeado de forma permanente", pode ler-se no sítio oficial do emblema inglês na Internet.



O técnico inglês, de 57 anos, continuará a ser auxiliado por James Collins e Tony Roberts, enquanto o clube irá procurar aumentar a equipa técnica nas próximas semanas, depois de Bruno Lage ter sido despedido no início do mês, devido aos maus resultados.



Segundo o presidente dos 'Wolves', Jeff Shi, o trabalho desenvolvido por Steve Davis "já trouxe melhorias no grupo, com os jogadores a responderem bem aos métodos e às mudanças num curto período de tempo".



"Steve entende a cultura e os padrões estabelecidos neste clube. Queremos dar-lhe clareza sobre as suas posições e permitir uma melhor oportunidade para o sucesso. Embora não haja candidatos de destaque para nomear de forma permanentemente para o cargo de treinador principal, temos total fé nas suas capacidades e liderança para continuar o seu papel no interregno para o Mundial2022 e no ano novo", explicou.



Ao fim de 11 jogos na Premier League, o Wolverhampton ocupa o 18.º posto, com nove pontos, os mesmos do Aston Villa, a primeira equipa acima da zona de despromoção.



Os 'Wolves' contam no plantel com os lusos José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes, João Moutinho, Rúben Neves, Matheus Nunes, Pedro Neto, Chiquinho, Gonçalo Guedes e Daniel Podence.