Treinadora do Sporting assume objetivo de "passar eliminatória" na `Champions`

Em desvantagem na segunda ronda da 'Champions', após a derrota por 2-1, em Alcochete, foi na própria Academia do cube que a técnica considerou que as 'leoas' podiam "ter criado mais dificuldades" às adversárias "na forma e onde" roubaram a bola para não passarem tanto tempo a defender.



"Trabalhámos isso esta semana e vamos tentar melhorar para a segunda mão, porque o nosso objetivo é ir a Madrid para passar a eliminatória, claramente. Sabendo que é difícil, mas esse é o nosso objetivo", atirou Mariana Cabral, em conferência de imprensa.



"Mais difícil", acrescentou, depois, a treinadora, porque o Sporting "já está em desvantagem" na eliminatória, mas o encontro da primeira mão, para além da derrota, mostrou "a qualidade das jogadoras e do que tem sido feito no clube" e provou que "é possível" dar a volta.



"Vamos a Madrid com vontade de voltar a competir. (O Real Madrid) é uma excelente equipa, tem excelentes jogadoras, condições extraordinárias, mas sabemos que temos muita vontade, muito querer e vamos para tentar disputar essa eliminatória", vincou a treinadora.



As 'leoas' viajam na quarta-feira para Madrid e, independentemente da estratégia que for apresentada pelas adversárias, no dia seguinte, sabem que "a qualidade individual é muito alta", quer seja "das jogadoras que começarem (de início) ou das que estão no banco".



Têm, por isso, de "definir um bocadinho melhor" os lances no setor ofensivo e serem "mais agressivas na forma e local de roubar a bola" para conseguirem mais transições ofensivas.



"Contra o Real Madrid, uma equipa com tanta qualidade, se calhar não vão existir 10 transições ou 10 oportunidades claras (de golo)", mas Mariana Cabral está segura de que "vão existir algumas" e lembrou que as jogadoras têm de "estar preparadas para elas".



"A eficácia é extremamente importante, porque como temos menos oportunidades, tem de ser muito maior. Temos de ser mais eficazes quando temos as oportunidades, porque sabemos que poderemos não ter tantas ocasiões (de golo) como nos outros jogos", advertiu Mariana Cabral.



Ainda antes da treinadora, também Diana Silva apontou a necessidade de "corrigir algumas coisas que não correram tão bem no processo ofensivo" para "causar mais erros ao adversário".



"Estivemos muito tempo em processo defensivo (no jogo da primeira mão) e, quando assim é, torna-se mas cansativo. Vamos alterar algumas coisas para conseguirmos aguentar o jogo até ao final e para lhes conseguirmos causar mais dificuldades", revelou a avançada.



O Sporting visita o Real Madrid na quinta-feira, em partida da segunda mão da segunda ronda de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões feminina de futebol, com início previsto para as 19:00, no Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madrid, e arbitragem da neerlandesa Shona Shukrula.



As 'leoas' viajam para a capital espanhola com uma desvantagem de 2-1, averbada na primeira mão, na semana passada, em Alcochete.



Para chegar à segunda ronda, o Sporting deixou pelo caminho o Eintracht Frankfurt (2-0), nas meias-finais, e o Breidablik (2-0), na final da primeira ronda, disputada em terreno neutro, na Islândia.