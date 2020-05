Treinadores dispensados de usar máscara no regresso da Bundesliga

A dispensa da máscara vai obrigar os técnicos ao cumprimento rigoroso de uma distância de segurança de cerca de um metro e meio relativamente aos restantes elementos com presença autorizada no banco de suplentes.



Alguns técnicos explicaram que a máscara dificultaria o trabalho a partir do banco, uma situação que a DFL acedeu e clarificou hoje, mas insistindo na necessidade de respeitar o distanciamento social.



A Bundesliga recomeçará no sábado com jogos à porta fechada, 66 dias após a paragem e com um plano rigoroso de prevenção de contágios da covid-19, com o objetivo de terminar a competição no último fim de semana de junho.



Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas – Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.



Os campeonatos de futebol de França e dos Países Baixos foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede na Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 302 mil mortos e infetou quase 4,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 1,5 milhões de doentes foram considerados curados.



A Alemanha registou até hoje quase 180.000 casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus e cerca de 8.000 mortes.