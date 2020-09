Três anos de prisão pedidos para Valcke, 28 meses para o presidente do PSG

Trata-se dos primeiros pedidos de pena de prisão na Europa no âmbito de vários casos que envolveram direitos televisivos para o futebol mundial e que nos Estados Unidos levaram à condenação de vários dirigentes sul-americanos.



Principal acusado, Jérôme Valcke comparece desde segunda-feira no Tribunal penal federal de Bellinzona, por dois casos ligados à sua procura de dinheiro para levar uma vida "de cigarra", na descrição do procurador federal Joël Pahud, citado pela agência de informação suíça Keystone-ATS.



O Ministério Público acusa-o de ter solicitado no verão de 2013 a ajuda de Nasser Al-Khelaïfi para comprar uma luxuosa 'villa' na Sardenha, quando a beIN, empresa de Al-Khelaïfi, negociava o prolongamento dos direitos de media para o Norte de África e Médio Oriente dos Mundiais de 2026 e 2030.



"Figura de referência do futebol", recorda a acusação, Al-Khelaïfi comprou a moradia por cinco milhões de euros, através de uma sociedade por si detida, e transferiu-a quase de imediato para o irmão de um dos seus colaboradores próximos, antes de ser disponibilizada a Valcke.



Os dois acusados referiram um acordo "privado" sem ligação com o contrato fechado pela beIN com a FIFA em abril de 2014, com condições descritas em tribunal como "muito vantajosas".