O Como, de Fabregas, caiu nos penáltis em Génova perante a Sampdoria (4-3), depois do 1-1 no tempo regulamentar, enquanto o Parma foi surpreendido em casa pelo Palermo (1-0) e o Veneza acabou derrotado no terreno do Brescia (3-1).



No sábado, o Verona foi a primeira equipa da Serie A a ficar pelo caminho ao perder em casa com o Cesena (3-1).



A primeira eliminatória da "Coppa Italia" fica completa esta segunda-feira com os restantes quatro jogos.