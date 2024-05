Três futebolistas detidos por apostas ilegais na Austrália

De acordo com as autoridades, um dos jogadores pediu aos companheiros que cometessem grandes penalidades e vissem cartões amarelos em vários jogos disputados no final do ano passado.Apesar de a polícia não ter revelado a identidade dos suspeitos, a imprensa avança que o jogador em causa é o mexicano Ulises Dávila, do Macarthur, que já alinhou no Vitória de Setúbal, por empréstimo dos ingleses do Chelsea.Segundo a polícia, o jogador, de 33 anos, agiu “seguindo instruções e orientações de uma figura do crime organizado, que atualmente vive na América do Sul”, e terá pago aos seus companheiros até 6.000 dólares (cerca de 5.500 euros) por cada cartão amarelo visto.“Alegaremos que esses jogadores provocaram a admoestação com cartões amarelos, em troca de pagamentos ilegais”, afirmou Michael Fitzgerald, comissário adjunto da polícia de Nova Gales do Sul.