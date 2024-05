Três portugueses campeões na Grécia pelo PAOK

O PAOK, comandado pelo romeno Razvan Lucescu, foi vencer ao campo do Aris, com golos de Brandón Lamas e Taison, num encontro em que acabou em inferioridade numérica, pela expulsão de Ioannis Michailidis, enquanto Loren Morón ainda tinha empatado para os anfitriões, no início da segunda parte.



Com este triunfo, no qual Vieirinha, campeão da Europa em 2016, não saiu do banco de suplentes, o PAOK assegurou o seu quarto título grego, depois das conquistas em 2019, 1985 e 1976.



O AEK Atenas ficou na segunda posição, a dois pontos do PAOK, após vencer na receção ao Lamia, de Pedro Amaral, por 3-0.



O pódio ficou completo com o Olympiacos, que empatou 2-2 no dérbi com o Panathinaikos, num encontro em que alinharam a titulares David Carmo, André Horta, João Carvalho e Daniel Podence, que marcou e foi expulso, e ainda o suplente Gelson Martins.



O emblema do Pireu, que chegou durante esta temporada a ser treinado por Carlos Carvalhal, e que vai disputar a final da Liga Conferência Europa frente à Fiorentina, no dia 29, encerrou a competição com 73 pontos, mais um do que o rival.