Tribunal Administrativo Desporto destitui Villar de presidente da Federação Espanhola

Lusa 22 Dez, 2017, 18:54 | Futebol Internacional

O TAD decidiu afastar Villar por ter presidido à Comissão Gestora durante o último processo eleitoral, no qual era candidato à reeleição.



O ex-dirigente já reagiu à notícia, afirmando que vai recorrer da sanção, que considera “a mais grave já imposta a um presidente da federação desde a constituição da mesma”, instando ainda à “convocação de novas eleições”.



Segundo a instrutora do processo, que foi referendado pelos membros do TAD, Cristina Pedrosa, ficou provado que a atuação de Villar supôs uma infração “muito grave” da Lei do Desporto.



“Uma vez convocadas as eleições para a RFEF pelo seu então presidente, no dia 13 de fevereiro de 2017, este passou a ocupar a presidência da comissão de gestão. Sendo presidente da mesma levou a cabo muitas atividades dirigidas a promover a sua condição de candidato à presidência”, que viria a conquistar em maio, aponta Pedrosa, na sua proposta de destituição.



À agência noticiosa EFE, Villar explicou que nunca teve “oportunidade de se explicar, porque se tivesse nunca teria sido aberto este procedimento”.



O antigo dirigente já estava suspenso por um ano desde 25 de julho, na sequência da sua alegada implicação na ‘Operação Soule’, imposta pela Audiência Nacional.



Villar aponta ainda o atraso do TAD em decidir pode ter levado ao processo ter caducado “no passado dia 15 de dezembro”, uma vez que o prazo legal são três meses.