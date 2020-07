Tribunal Arbitral anula exclusão do Man. City das competições europeias

", decidiu o TAS, cujo painel composto por três juízes deu provimento parcial ao recurso interposto pelo Manchester City.





O campeão inglês nas duas últimas épocas foi condenado ao pagamento de uma multa no valor de 10 milhões de euros, motivada pela falta de cooperação com a investigação da UEFA, mas conseguiu reverter a decisão mais gravosa, de exclusão das provas europeias nas próximas duas temporadas.





Em comunicado, o clube congratulou-se pela decisão do TAS, já a UEFA explica que o tribunal "considerou não haver provas conclusivas suficientes para sustentar todas as decisões do Comité para o Fair-Play Financeiro nesta matéria e que muitas das alegadas irregularidades prescreveram devido ao período de cinco anos previsto nos regulamentos" do organismo.





Em Fevereiro a UEFA entendia que o clube cometera infrações graves no cumprimento do fair play financeiro entre 2012 e 2016. Como? A informação prestada ao órgão que tutela o futebol europeu e a forma como entraram receitas no City mostrariam “falta de transparência na entrada de 140 milhões de euros” nas contas que chegaram a partir de outras empresas que pertencem ao universo empresarial do dono dos citizens, o xeque Mansour Bin Zayed, num processo que teve também o “empurrão” de outro português, neste caso Rui Pinto, e dos documentos revelados através do Football Leaks.