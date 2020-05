Tribunal indefere queixa de pagamento desigual da seleção feminina de futebol

Contudo, as queixas relativas a tratamento desigual nas viagens e na qualidade dos tratamentos médicos pode seguir para julgamento.



Em 08 de março de 2019, 28 jogadoras da seleção de futebol feminino dos Estados Unidos processaram a federação daquele país, alegando discriminação salarial e de condições de trabalho, quando faltavam três meses para a participação no Mundial2019, que viriam a ganhar.



Na queixa, apresentada num tribunal federal de Los Angeles, as atletas da seleção campeã do mundo reclamavam as mesmas condições oferecidas à equipa masculina, tanto no que diz respeito a salários como à qualidade dos tratamentos médicos ou o transporte para os jogos.



De acordo com o jornal The New York Times, as 28 atletas, num grupo que inclui algumas das principais figuras, como Carli Lloyd, Megan Rapinoe e Alex Morgan, pedem uma indemnização por danos, que pode atingir vários milhões de dólares.



As jogadoras dizem ser obrigadas a disputar mais jogos do que os atletas da seleção masculina e que, apesar de ganharem mais jogos, continuam a receber salários mais baixos do que os homens.