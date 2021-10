Tribunal suspende execução de pena de prisão de Lucas Hernández

”, indicou na sua decisão o tribunal superior de justiça de Madrid.No despacho, o tribunal referiu que acolheu o recurso apresentado por Lucas Hernández e que a suspensão da execução da pena se mantém se o jogador não cometer novo crime num período de quatro anos e pagar uma multa de 96.000 euros.O tribunal alertou que caso o futebolista não cumpra estes deveres pode ser obrigado a cumprir a pena de prisão imposta.Na sua resolução, os magistrados justificam a apreciação do recurso do jogador de futebol “na sua situação familiar e social e os efeitos que se podem esperar da suspensão da execução e do cumprimento das medidas que lhe foram impostas”.Acrescentam que, “”.Além disso, o tribunal considerou que “não se pode ignorar que a pessoa que não poderia ser contactada (a sua companheira) consentiu com tal abordagem”.dez dias para dar entrada na prisão, mas o jogador aguardava a decisão sobre o recurso.Lucas Hernández, de 25 anos, foi condenado a seis meses de prisão, por infringir a ordem judicial que o obrigava a estar afastado da sua mulher, devido a violência doméstica, num caso que remonta a 2017 e numa decisão que era extensível a ambos.

Depois disso o jogador, que então atuava ao serviço do Atlético de Madrid, e a mulher foram de lua de mel, apesar das medidas restritivas existentes para ambos.