Trincão marca "golaço" da vitória do Barcelona sobre o Bétis

O avançado espanhol Borja Iglesias, aos 38, adiantou no marcador o Bétis, que teve o médio luso William Carvalho no banco, mas, já no segundo tempo, aos 59, o ‘inevitável' Messi igualou a partida da 22.ª jornada da La Liga.



Um autogolo de Victor Ruiz colocou o Barcelona em vantagem aos 68, mas, sete minutos depois, o defesa espanhol marcou na baliza certa e fez o 2-2.



Mas Trincão (ex-Sporting de Braga) apareceu aos 87 minutos para dar os três pontos ao Barcelona, com um tiro cruzado de fora da área, candidato a ser um dos melhores golos da semana em Espanha, estreando-se a marcar pelos ‘blaugrana'.



Os catalães somam agora 43 pontos e estão na segunda posição da La Liga, em igualdade pontual com o rival Real Madrid, e a sete pontos do líder Atlético Madrid (que tem menos dois jogos disputados).



Nas outras partidas do dia em Espanha, a Real Sociedad (sexta com 35 pontos) goleou em casa o Cádiz (14.º com 24), por 4-1, com dois golos de Oyarzabal na primeira parte (26 e 34 minutos), e dois de Isak no segundo tempo (54 e 59), tendo Izquierdo marcado o ‘golo de honra’ dos visitantes aos 65.



Já o Athletic Bilbau (10.º com 25 pontos) e o Valência (12.º com 24) empataram a uma bola no País Basco, com os bascos a beneficiarem de um autogolo de Guillamon Sanmartin aos 43 minutos, e a formação do sul de Espanha, com Thierry Correia e Gonçalo Guedes no onze inicial, e com Ferro (recentemente emprestado pelo Benfica) no banco, igualou o marcador aos 65, por intermédio do brasileiro Gabriel.



O Osasuna (15.º com 22 pontos) bateu em casa o Eibar (17.º com 20) por 2-1, com golos de Calleri (18) e Budimir (86 minutos), tendo Kike, aos 44, marcado o único golo dos visitantes.