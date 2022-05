Trincão salta do banco para marcar no empate ante o Chelsea, Watford despromovido

Em Stamford Bridge, o triunfo no encontro da 36.ª jornada da Liga inglesa parecia quase assegurado para os ‘blues’, face ao ‘bis’ do belga Romelu Lukaku num espaço de três minutos, aos 56 e 58, com o primeiro tento a ser apontado da marca do castigo máximo.



Contudo, os ‘wolves’ reagiram na reta final, por intermédio do internacional português Francisco Trincão, que foi uma aposta certa do técnico luso ao minuto 77, para, aos 79, colocar o resultado com a diferença mínima.



Já no tempo de descontos, o luso Chiquinho, que já tinha servido Trincão, voltou a fazer o último passe para o tento ‘fora de horas’, agora da autoria do central Coady (90+7), um desfecho que mantém os visitantes no oitavo posto, com 50 pontos. Já os londrinos, seguem no último lugar do pódio, com 67.



Na equipa dos ‘wolves’, além dos extremos, foram a jogo os compatriotas José Sá, João Moutinho, Pedro Neto e Rúben Neves, enquanto Fábio Silva e Toti Gomes não saíram do 'banco'.



De regresso ao ‘Championship’ está o Watford, um ano depois de ter subido ao principal escalão. Um golo de Zaha (31), de grande penalidade, bastou para os ‘honerts’, 19.º, com 22 pontos, mais um do que o lanterna-vermelha Norwich, se despedirem da Premier, quando ainda faltam três rondas por disputar.



De resto, o Brentford recebeu e venceu o Southampton, por 3-0, e o Aston Villa foi a Burnley, que ainda luta pela manutenção, triunfar por 3-1.