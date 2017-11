Tunísia e Marrocos preenchem últimas vagas africanas

Lusa 11 Nov, 2017, 21:10 / atualizado em 11 Nov, 2017, 21:10 | Futebol Internacional

A Tunísia empatou na receção à Libia, num jogo sem golos, mas que lhe permitiu segurar a liderança no grupo A, no qual a República Democrática do Congo terminou em segundo, a um ponto, apesar de vencer a Guiné Conacri (3-1).

No grupo C, Marrocos carimbou o passaporte para a Rússia, ao vencer fora a Costa do Marfim (2-0), que precisava de ganhar o jogo, com golos de Nabil Dirar, aos 25 minutos, e do central da Juventus Mehdi Benatia, aos 30.

Marrocos marca pela quinta vez presença num Mundial, a primeira desde 1998, sendo também a quinta vez da Tunísia, a primeira desde 2006.

Tunísia e Marrocos juntam-se a Brasil, Irão, Japão, México, Bélgica, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Nigéria, Costa Rica, Polónia, Egito, Sérvia, Islândia, Portugal, França, Uruguai, Argentina, Colômbia, Panamá, Senegal e à Rússia.

O Mundial de 2018 realiza-se na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho de 2018.