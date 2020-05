Turquia, Croácia e Bulgária vão recomeçar os seus campeonatos

No caso da I Liga turca, o regresso do futebol está previsto para 12 de junho e o final da competição para finais de julho, segundo o presidente da Federação turca, Nihat Ozdemir, que apontou ainda a realização da final da Liga dos Campeões em Istambul para o mês de agosto.



Os jogos na Turquia serão disputados à porta fechada e o Ministério da Saúde, seguindo as diretrizes dos seus conselheiros científicos, já definiu as regras e os procedimentos que os clubes estão obrigados a adotar para que os jogos se possam realizar.



"Terminaremos a I Liga em julho e em agosto acolheremos a final da Liga dos Campeões Europeus. O objetivo é acabar a temporada em 26 de julho, jogando em sete fins de semana, com uma jornada a meio da semana", disse o dirigente.



O Ministro da Saúde turco chegou a afirmar que o seu ministério não interveio na decisão da Federação de reiniciar os jogos da I Liga, sugerindo um desentendimento entre o Governo e o organismo que gere o futebol acerca desta questão.



"A federação tomou a decisão por sua própria iniciativa, logo a responsabilidade recai sobre ela", disse Fahrettin Koca, Ministro da Saúde, à imprensa.



A Turquia, que regista neste momento 3.580 mortos por covid-19 e 131.734 infetados, suspendeu as suas Ligas de futebol, basquetebol e voleibol em 20 de março, poucos dias após a primeira morte no país por covid-19 ter sido anunciada oficialmente.



Já a Croácia planeia retomar a competição a 30 de maio com jogos da Taça da Croácia, a que se seguirão os jogos da I Liga a 06 de junho, sem público, anunciou hoje a Federação de futebol.



O Rijeka e o Osijek defrontar-se-ão a 30 de maio na primeira meia-final da Taça, e no dia seguinte estarão frente a frente o Slaven Belupo e Lokomotiv na outra meia-final, estando a final programada para o primeiro dia de agosto.



Quando a I Liga croata foi suspensa, era liderada pelo Dínamo de Zagreb, com 65 pontos, seguido do Rijeka, com 47, e do Lokomotiv, com 46.



A Federação croata comprometeu-se a adotar as medidas necessárias para proteger a saúde dos jogadores e restantes participantes na organização dos jogos, tendo essas medidas de ser fiscalizadas pela Proteção Civil de acordo com as recomendações do Instituto de Saúde Pública.



Quanto à Bulgária, o seu Ministro dos Desportos, Krasen Kralev, revelou que o plano passa por retomar a I Liga, que foi suspensa a 13 de março, entre 05 e 12 de junho, podendo os clubes iniciar os treinos a partir de 15 do corrente mês.



Kralev acrescentou que os jogos decorrerão à porta fechada e que só terão acesso aos mesmos os futebolistas, treinadores e restante pessoal médico e de apoio, além de jornalistas e polícias.



A I Liga búlgara é liderada pelo Ludogorets, que é detentor do título há oito épocas consecutivas, com 55 pontos, seguido do Lokomotiv, do Levski e do CSKA de Sófia, todos com 46 pontos.