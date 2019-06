Partilhar o artigo Ucrânia bate Coreia do Sul e conquista título pela primeira vez Imprimir o artigo Ucrânia bate Coreia do Sul e conquista título pela primeira vez Enviar por email o artigo Ucrânia bate Coreia do Sul e conquista título pela primeira vez Aumentar a fonte do artigo Ucrânia bate Coreia do Sul e conquista título pela primeira vez Diminuir a fonte do artigo Ucrânia bate Coreia do Sul e conquista título pela primeira vez Ouvir o artigo Ucrânia bate Coreia do Sul e conquista título pela primeira vez

Tópicos:

Heorhii Tsitaishvili, Itália, Lodz Polónia, México, Vladyslav Supriaha,