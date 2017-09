UEFA abre inquério a Colónia e Arsenal por incidentes antes do jogo da Liga Europa

Lusa 15 Set, 2017, 15:47 | Futebol Internacional

O organismo refere que o caso, que obrigou ao atraso no início do encontro em uma hora, será analisado pelo comité de controlo, ética e disciplina a 21 de setembro.



Segundo a imprensa britânica, cerca de 20.000 adeptos do Colónia deslocaram-se para as imediações do Emirates Stadium, em Londres, misturando-se com adeptos ingleses, mas apenas 3.000 tinha ingressos para assistir ao encontro do Grupo H, que a formação inglesa venceu por 3-1.



Em relação ao Arsenal, a UEFA quer esclarecer o facto de terem sido bloqueadas algumas escadas na zona onde se encontravam os adeptos alemães.



O clube londrino já tinha anunciado a abertura de um inquérito para determinar as circunstâncias verificadas antes do encontro.



A polícia, que deteve cinco pessoas, admitiu ter-se tratado de "perturbações da ordem pública" dentro e fora do estádio.