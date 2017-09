UEFA abre "investigação formal" ao PSG devido ao `fair-play` financeiro

Lusa 01 Set, 2017, 18:45 | Futebol Internacional

“A Câmara de Investigação do Comité de Controlo Financeiro de Clubes da UEFA abriu uma investigação formal ao Paris Saint-Germain como parte da sua monitorização contínua de clubes segundo os regulamentos do Fair-Play Financeiro (FFP)”, esclareceu o organismo.



Recentemente, o PSG contratou o brasileiro Neymar ao FC Barcelona pelo recorde de 222 milhões de euros (o anterior registo era de Pogba, com os 105 ME que o Manchester United pagou à Juventus há um ano), seguindo-se a aquisição de Mbappé ao Mónaco, de Leonardo Jardim, sendo esta época de empréstimo, com opção de compra obrigatória por 180 milhões, mais bónus.



“A investigação vai centrar-se no cumprimento por parte do clube do requisito de ponto de equilíbrio financeiro (break-even), especialmente tendo em conta a sua recente atividade no mercado de transferências”, esclarece o organismo.



Nos próximos meses, o órgão vai “reunir regularmente, por forma a avaliar cuidadosamente toda a documentação afeta a este caso”.



“A UEFA considera o Fair-Play Financeiro um mecanismo de governação essencial, que pretende garantir a sustentabilidade financeira do futebol europeu de clubes. A UEFA não fará mais comentários sobre este assunto enquanto a investigação decorrer”, concluiu o organismo.