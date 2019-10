UEFA abre processo contra Bulgária pelos incidentes no jogo com Inglaterra

A UEFA anunciou terça-feira a abertura de um processo disciplinar contra a Bulgária, um dia depois do jogo de Sófia, contra a Inglaterra, marcado por saudações nazis e cânticos racistas dirigidos aos jogadores negros da seleção britânica.

Entretanto, a FIFA também fez saber que poderá estender as eventuais sanções a nível global, caso o organismo europeu opte por castigar a federação búlgara.

O processo foi aberto pela comissão de disciplina por "comportanto racista" e tem por base o que foram considerados "cânticos e saudações nazis", além de arremesso de objetos e outras situações irregulares no jogo de qualificação para o Euro2020, em que os ingleses golearam por 6-0.

Já hoje, o presidente da União Búlgara de Futebol, Borislav Mihaylov, antigo guarda-redes do Belenenses, se tinha demitido, seguindo uma exigência do governo do país.

O primeiro-ministro da Bulgária, Boiko Borisov, ordenou que se cancelem todas as relações entre o governo, incluindo as financeiras, e a União, até que o presidente apresente a demissão".

O jogo de segunda-feira ficou marcado pelos persistentes insultos de adeptos búlgaros a vários jogadores ingleses, entre eles Tyrone Mings, que levaram o árbitro a interromper duas vezes o encontro.

Também foi claramente visível que os adeptos da seleção anfitriã presentes no Estádio Nacional Vasil Levski, em Sófia, efetuaram saudações nazis.

A Federação Inglesa de Futebol (FA) pediu, ainda na segunda-feira, que a UEFA "investigue de forma urgente" os incidentes, uma vez que "não é a primeira vez" que a equipa enfrenta problemas desta natureza.