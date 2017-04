UEFA "ameaça" Lyon e Besiktas com exclusão das competições europeias

Lusa 19 Abr, 2017, 18:04 / atualizado em 19 Abr, 2017, 18:04 | Futebol Internacional

Nos próximos dois anos, o clube francês arrisca ser impedido de participar na Liga dos Campeões ou na Liga Europa caso volte a infringir as regras de segurança do organismo que rege o futebol europeu, acontecendo o mesmo com o Besiktas.



Os dois emblemas foram ainda condenados a pagar uma multa de 100 mil euros.



O Comité Disciplinar da UEFA considerou que os adeptos dos dois clubes foram responsáveis pelos incidentes ocorridos na última quinta-feira, em França, no duelo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa de futebol.



O encontro começou com 46 minutos de atraso devido a uma invasão do relvado por parte dos adeptos do Lyon, que alegadamente tiveram que fugir para o relvado por estarem a ser atingidos nas bancadas por objetos vindos do local onde estavam os apoiantes do Besiktas.



Os franceses, com o português Anthony Lopes na baliza, venceram o jogo por 2-1, num encontro em que Ricardo Quaresma não foi utilizado pelos turcos, devido a lesão.