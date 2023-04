UEFA atribui a Alex Ferguson medalha por conquista pelo Aberdeen em 1983

Antes de se tornar uma lenda do Manchester United, ao serviço do qual conquistou, entre outros, 13 títulos da Premier League e duas Ligas dos Campeões, Alex Ferguson orientou o Aberdeen entre 1978 e 1986.



Ferguson, hoje com 81 anos, alcançou um feito extraordinário em 1983, quando conduziu ao Aberdeen à conquista da extinta Taça dos Vencedores da Taças, batendo na final o Real Madrid, após prolongamento, mas, nessa altura, apenas os 11 jogadores titulares e cinco suplentes receberam medalhas pelo triunfo conseguido em Gotemburgo.



Quarenta anos depois, algumas das pessoas que foram fundamentais para essa proeza vão ser reconhecidas pela UEFA, que vai proceder à entrega de seis medalhas adicionais, uma delas para Alex Ferguson.



"É uma grande honra receber esta medalha e estou grato a todos aqueles que trabalharam tanto para que isto acontecesse. É também fantástico ver o reconhecimento a algumas das extraordinárias pessoas que trabalharam tanto nos bastidores durante este período de imenso sucesso do clube", fez saber Ferguson, em comunicado.



O treinador-adjunto Archie Knox e o médio Dougie Bell, que falhou o jogo por lesão, vão também receber as respetivas medalhas, além da família Donald, como reconhecimento ao então diretor, Ian Donald, e ao seu pai e, mais tarde, presidente, Dick Donald, revelou o Aberdeen.



A mesma distinção será também concedida a título póstumo ao antigo vice-presidente Chris Anderson e outra à família de Teddy Scott, figura histórica que foi jogador, preparador, treinador e, posteriormente, técnico de equipamentos do Aberdeen, que se retirou em 2003, depois de servir o clube durante quase 50 anos.



Alex Ferguson retirou-se em 2013, após orientar o Manchester United à conquista do seu último título da Premier League, o 49.º da sua carreira, que incluiu ainda uma passagem pelo St. Mirren.