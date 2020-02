UEFA bane Manchester City das competições europeias por dois anos

A UEFA informa, em comunicado, que o Manchester City, campeão inglês de futebol em título, está excluído das competições europeias nas épocas de 2020/2021 e 2021/2022.

Os "citizens" já reagiram à decisão da UEFA afirmando estarem desapontados mais não surpreendidos.











Em comunicado, a UEFA explica que o processo concluiu que existiram, da parte do clube inglês representado pelos portugueses João Cancelo e Bernardo Silva, “quebras significativas” das leis do ‘fair play’ financeiro estabelecidas pelo organismo de cúpula do futebol europeu, nomeadamente através da sobrevalorização das receitas de patrocínios entre 2012 e 2016, pelo que ficarão de fora das competições europeias para que se apurarem em 2020/21 e 2021/22, além do pagamento de uma multa de 30 milhões de euros.



A decisão, tomada esta sexta-feira, emitida pela Câmara Adjudicatória do CFCB, órgão presidido pelo jurista português José da Cunha Rodrigues, é passível de recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS).