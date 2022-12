UEFA castiga Irlanda mas mantém seleção no Mundial2023 feminino

“Após investigação e aberto um processo disciplinar sobre o potencial comportamento inadequado de jogadoras da seleção feminina da República da Irlanda, foi decidido multar a Associação de Futebol da Irlanda em 20 mil euros por violação das regras básicas de conduta decente”, lê-se num comunicado do Comité de Controlo, Ética e Disciplinar da UEFA.



Em causa estão cânticos de apoio ao grupo paramilitar IRA (Exército Republicano Irlandês), gravados em vídeo e entoados no balneário durante os festejos do apuramento, depois de um triunfo por 1-0 sobre a Escócia, que deixou as irlandesas como uma das duas melhores equipas do ‘play-off’ europeu.



Um castigo desportivo da UEFA e uma eventual desclassificação da Irlanda deixaria Portugal com lugar garantido no Campeonato do Mundo do próximo ano, que vai decorrer na Austrália e Nova Zelândia.



A seleção lusa falhou o apuramento direto, por ser apenas a terceira melhor nessa fase, e vai ter de disputar um ‘play-off’ intercontinental com Camarões ou Tailândia, em fevereiro de 2023, precisamente na Nova Zelândia.



Portugal, que nunca disputou um Mundial, já tinha marcado presença no Euro2022, em Inglaterra, por causa do castigo imposto à Rússia, devido à invasão da Ucrânia.