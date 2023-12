UEFA castiga Legia Varsóvia com 100 mil euros

O mais pesado dos castigos divulgados pela CEBD tem por origem diversos atos considerados como distúrbio entre o público, lançamento de objetos e artefactos pirotécnicos no jogo de Varsóvia contra o Birmingham, em 30 de novembro, para a Liga Conferência Europa de futebol.



Ao Legia Varsóvia é ainda dado um prazo de 30 dias para entrar em contacto com o Aston Villa, para "reparar os danos causados pelos adeptos".



"Pacote" de castigos



Relativamente ao Bayern Munique-Copenhaga de 29 de novembro, da Liga dos Campeões, foi decidido multar os dinamarqueses em 40.000 euros e proibir as vendas como visitante por um jogo europeu, devido à utilização de tochas. A proibição de vendas de bilhetes fica, no entanto, suspensa por dois anos, contados a partir da decisão agora divulgada.



O Arsenal-Lens de 29 de novembro, também da Liga dos Campeões, levou a uma multa de 30.000 euros e à proibição de vendas de bilhetes por parte do Lens, por um jogo como visitante. Neste caso, estão em causa atos de dano, tochas e arremesso de objetos e o castigo também fica suspenso por dois anos.



No caso do jogo entre Lazio e Celtic, também da "Champions", em 28 de novembro, são os romanos punidos em 25.000 euros, 16.750 e 18.125, por vários incidentes.



A Lazio terá de fechar parcialmente as bancadas no próximo jogo da UEFA, por comportamento discriminatório dos adeptos - a pena fica suspensa por dois anos.



Já o jogo entre o Servette e a Roma, treinada por José Mourinho, da Liga Europa, em 30 de novembro, teve como consequência disciplinar multas de 12.000 euros e 16.500, por "bloqueio das vias públicas" e "lançamento de objetos" pelos adeptos.



Os suíços também são multados em 30.000 euros por acendimento de tochas, com o estádio a ser parcialmente fechado por um jogo, com pena suspensa por dois anos.