UEFA. Comunicado após final da Champions a culpar adeptos do Liverpool preparado antes do dia do jogo

O Liverpool queixou-se do tratamento da UEFA antes de a partida começar, explicando que a maioria dos adeptos chegou horas antes das 21h00, quando estava agendado o início do jogo. De acordo com uma investigação do, mais de 15 mil adeptos foram colocados numa fila alternativa que já em 2016 havia dado problemas devido à escassez de espaço.Com o passar do tempo, uma multidão encontrava-se muito junta num local com pouco espaço e os torniquetes do Stade de France continuaram fechados, não deixando os adeptos do Liverpool entrar no estádio.Com os atrasos registados do lado onde se encontravam os adeptos do Liverpool, a UEFA publicou no estádio um comunicado a anunciar o atraso do início da partida, algo que foi prontamente assobiado pelos adeptos ingleses. Fora do estádio, a polícia francesa acabou por se tornar violenta tentando dispersar multidões com bastonadas e gás pimenta.O jornal inglês publicou uma investigação a explicar que o comunicado depois emitido, após a partida, e a culpar os adeptos do Liverpool por terem sido protagonistas de uma fraude maciça na compra de bilhetes para a final já estava escrito de véspera, enquanto a UEFA continuava a preparação para o jogo.Com o passar de culpas para os adeptos do clube inglês, muitos apoiantes do Liverpool lembraram a tragédia em Hillsborough, em 1989, quando 97 adeptos morreram esmagados. Depois de os apoiantes dentro do estádio terem sido culpados pela polícia por não terem bilhetes, descobriu-se que o sucedido aconteceu devido a negligência policial.O presidente da Câmara de Liverpool estava na zona vip do estádio e ouviu algumas das conversas com Aleksander Ceferin, presidente da UEFA. A primeira decisão de adiar o jogo em 15 minutos foi tomada pelo presidente, em conversa com oficiais da UEFA e de contingentes pertencentes aos dois clubes.Steve Rotheram explicou depois ter falado com Ceferin sobre a segurança dos adeptos do Liverpool fora do estádio, obtendo como resposta que a UEFA tinha colocado um grande esforço na preparação da final, depois de ter sido mudado de São Petersburgo para Paris, após o início da invasão russa na Ucrânia.Rotheram afirmou também que disse ao presidente da UEFA que tinha receio de que adeptos do Liverpool pudessem morrer fora do estádio, com Ceferin a terminar a conversa abruptamente.Em junho, Steve Rotheram enviou uma carta a Aleksader Ceferin, acusando-o de ter sido “defensivo” na decisão de adiar o início da partida em 15 minutos. “Os pequenos atrasos antes do pontapé de saída demonstram bem como a seriedade da situação foi subestimada apesar dos avisos que eu e representantes do Liverpool e da Associação de Futebol Inglesa demos”, escreveu Rotheram.Aleksander Ceferin respondeu à carta do presidente da cidade de Liverpool, desculpando-se pelas poucas palavras dirigidas ao autarca, mas negou ter subestimado a situação fora do estádio. “Senti que tínhamos de deixar a conversa por ali porque na altura tínhamos problemas muito maiores com que lidar: ter a certeza de que não haveria mortes, assegurar que os adeptos com bilhete pudessem entrar e, finalmente, dar início ao jogo”.Sobre o atraso antes do início do jogo, Ceferin não fez qualquer menção, mas explicou a Steve Rotheram que a missão da UEFA é descobrir toda a verdade sobre o que aconteceu e não deixar que a situação se repita no futuro.“Como os adeptos do Liverpool têm conhecimento, depois do desastre de Hillsborough em que o início da partida não foi adiado, a decisão [de adiar] é vital para a segurança das pessoas, pois pode prevenir uma crise muito perigosa. Em última instância, o pontapé de saída foi adiado em 36 minutos. Por isso, há muitas questões que devem ser respondidas sobre o porquê de o início da partida ter sido inicialmente adiado apenas por 15 minutos”.





“Estava escrito no livro de regras; eles [UEFA] não iriam assumir responsabilidades. Tive um pressentimento na área VIP, que não queriam ser responsabilizados enquanto organização”.O relatório da UEFA vai ser publicado no fim do mês de novembro. Apesar de ter dado um “pedido sincero de desculpas” aos adeptos que experienciarem toda a situação antes da final, a organização não admitiu culpas no sucedido, nem retirou os comunicados de que a culpa da situação tinha sido dos adeptos do Liverpool.Como parte da investigação, oexplicou ter enviado várias questões à UEFA sobre o que aconteceu antes da final da Liga dos Campeões. Um porta-voz respondeu que não iria responder a mais questões até o relatório final ser divulgado.