UEFA confirma novo calendário da Liga das Nações

O novo calendário, alterado devido à pandemia de covid-19, foi hoje publicado no site oficial do organismo que rege o futebol europeu, após uma reunião do Comité Executivo da UEFA, no passado dia 17.

Segundo o comunicado da UEFA, as jornadas da prova vão passar a ser triplas, em vez de duplas, "permitindo que os jogos do `play-off` adiados do UEFA Euro2020 sejam remarcados para 08 de outubro e 12 de novembro".

Na primeira jornada, em 05 de setembro, a seleção comandada por Fernando Santos recebe a Croácia, seguindo-se a viagem à Suécia, três dias depois, e fecha a primeira volta no dia 09 de outubro, diante da campeã mundial França, em solo gaulês.

Em 12 de outubro, o atual campeão europeu recebe os suecos, um mês depois é anfitriã da França e encerra a fase de grupos na Croácia, em 15 de novembro. Portugal jogará sempre pelas 19:45.