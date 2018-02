UEFA confirma suspensão de dois jogos a Carvajal por forçar cartão amarelo

Lusa 06 Fev, 2018, 16:15 | Futebol Internacional

A suspensão vai impedir a equipa onde alinha o avançado internacional português Cristiano Ronaldo, melhor futebolista mundial de 2017, de utilizar Carvajal no jogo com os franceses do Paris Saint-Germain, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.



A UEFA considerou que Carvajal provocou a amostragem de um cartão amarelo perto do fim do jogo com o APOEL Nicósia, na penúltima jornada da fase de grupos da ‘Champions’, e puniu o defesa não apenas no encontro da última ronda, mas também na partida seguinte, da fase eliminatória.