UEFA e FIFPro unem esforços no combate à viciação de resultados

Lançada na Finlândia, há quase uma década, esta aplicação tem sido uma peça importante nos esforços da FIFPro para prevenir a existência de resultados combinados, e vem juntar-se, de forma oficial, à plataforma de denúncia da UEFA, a Integrity.



O acordo, agora anunciado pelos dois organismos, permite que a FIFPro partilhe a informação recebida na aplicação com a unidade da UEFA responsável pela luta contra a viciação de resultados.



As denúncias feitas pelos jogadores podem ser feitas de forma anónima, e caso não o sejam, a identidade do jogador pode manter-se confidencial, caso este assim o entenda.



Os dois organismos vão enviar uma mensagem aos jogadores, pedindo-lhes que colaboram com a política dos 3 R (Reconhecer, Recusar e Reportar).



“O trabalho conjunto da comunidade futebolística, incluindo o uso de canais comuns para a denúncia de casos, é fundamental para identificar e desmantelar esquemas de corrupção sofisticados e complexos, que ameaçam a modalidade e as carreiras e as vidas dos futebolistas”, referem os dois organismos, num comunicado conjunto.