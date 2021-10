UEFA investiga incidentes racistas em dois jogos da Liga Conferência Europa

Em causa estão alegados incidentes racistas nos encontros Sparta Praga-Rangers e União Berlim-Maccabi Haifa.



Após o jogo com o Sparta, o clube escocês denunciou insultos de caráter racista proferidos pelo público, composto por crianças e jovens, contra o jogador finlandês Glen Kamara.



O encontro deveria ter sido disputado à porta fechada, devido a uma sanção imposta pela UEFA ao clube, também devido a insultos racistas, mas o organismo que rege o futebol europeu acabou por autorizar a presença, no estádio Letna, de 10.000 crianças e jovens de escolas e alguns acompanhantes.



No União Berlim-Maccabi Haifa, disputado no estádio olímpico da cidade alemã, um grupo de adeptos da equipa da casa dirigiu cânticos antissemitas aos apoiantes da formação israelita.



O clube de Berlim anunciou, entretanto, ter proibido a entrada nas suas instalações de um adepto, identificado como o autor dos incidentes.