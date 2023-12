UEFA multa a Bósnia por comportamento dos adeptos

Em comunicado o Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA explicou que puniu a federação bósnia em 40 mil euros pelo “comportamento discriminatório dos seus adeptos e pelo uso de material pirotécnico” no encontro de 16 de novembro, que terminou com uma goleada do Luxemburgo (4-1).A Bósnia foi ainda multada em 10 mil euros, por invasão do campo de jogo, e ficou impossibilitada de ter adeptos nas bancadas no próximo jogo fora, a contar para as provas da UEFA.O organismo que rege o futebol europeu puniu também a federação da Ucrânia em 20 mil euros, por atitudes racistas dos seus adeptos, e ordenou o encerramento parcial do seu estádio, pelo menos em 5.000 lugares.Na base do castigo esteve o comportamento dos adeptos ucranianos no duelo com a Itália, também de apuramento para o Euro2024.Bósnia e Ucrânia vão defrontar-se em Zenica, em 21 de março, nas meias-finais do caminho B dos play-off de acesso ao próximo Europeu, que vai decorrer na Alemanha e para o qual Portugal está qualificado.