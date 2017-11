UEFA pode impedir seleção feminina da Dinamarca de ir às próximas fases finais

Lusa 16 Nov, 2017, 18:00 | Futebol Internacional

"[A UEFA decidiu] excluir a seleção nacional feminina da Dinamarca de participar nas competições da UEFA para as quais, de outra forma, se qualificaria. Esta sanção fica com pena suspensa por um período de quatro anos", decretou o organismo.



Em causa o facto da seleção se ter recusado a realizar o jogo contra a Suécia, no dia 20 de outubro, de qualificação para o Mundial de futebol feminino, em virtude de disputas salariais com o sindicato de jogadores do seu país.



A federação vai ser ainda punida em 20.000 euros.



O conflito entre as jogadoras e a federação dinamarquesa reside nas diferenças salariais, para a equipa masculina, quando as jogadoras são convocadas.



Apesar de a equipa masculina ter oferecido 67 mil euros, não foi atingido nenhum acordo.



Esta questão já tinha obrigado a suspender, em setembro, um jogo amigável contra a seleção da Holanda, no que seria uma reedição da final do último Europeu, onde as holandesas se sagraram campeãs ao vencer por 4-2.