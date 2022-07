UEFA pune o Slovan Bratislava por cânticos racistas dos adeptos

Os eslovacos do Slovan Bratislava foram multados em quase 80 mil euros devido ao comportamento dos adeptos, incluindo cânticos racistas, no duelo com os húngaros do Ferencvaros, nas eliminatórias da Liga dos Campeões de futebol, anunciou hoje a UEFA.