UEFA. Russos e ucranianos jogam em terrenos neutros

"Na reunião do Comité executivo ficou também decidido que os clubes e as seleções nacionais da Rússia e da Ucrânia disputem os seus jogos em casa em campos neutros, até novas indicações", refere a UEFA.



O Spartak Moscovo é a única equipa dos dois países ainda em prova nas competições de futebol sénior masculino.



Outra situação "obrigada" a campo neutro será a receção dos ucranianos do Dínamo Kiev ao Sporting, nos oitavos de final da UEFA Youth League, competição que a cada época replica nos juniores as fases de grupo da "Champions".



O jogo entre Dínamo Kiev e Sporting, que deveria ser disputado na Ucrânia, já tinha na terça-feira sido adiado de 2 para 9 de março, na sequência do agravamento da situação político-militar na Ucrânia, ainda antes do ataque russo.



Já na quinta-feira, a Polónia, que deveria visitar a Rússia em 24 de março, a República Checa e a Suécia, possíveis adversários dos russos, apelaram à FIFA para não jogarem em território russo nos "play-offs" de apuramento para o Mundial2022.



"Os signatários deste apelo não consideram viajar para a Rússia e disputar jogos de futebol no país. A escalada militar que estamos a observar implica consequências sérias e uma considerável perda de segurança para as nossas equipas", refere a carta à FIFA das federações de futebol da Polónia, República Checa e Suécia.