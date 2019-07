UEFA sanciona Bulgária com fecho parcial de estádio devido a racismo dos adeptos

Lusa Comentários 19 Jul, 2019, 17:24 | Futebol Internacional

Em causa está o comportamento dos adeptos búlgaros nas duas últimas partidas que a Bulgária realizou no grupo A, as quais terminaram com desaires na República Checa (2-1) e na receção ao Kosovo (3-2), em 07 e 10 de junho, respetivamente.



Em comunicado, a UEFA anuncia ter ordenado o encerramento de 5.000 lugares do estádio Levski -- onde a seleção búlgara realiza os seus jogos -- no encontro com a Inglaterra, que está agendado para 14 de outubro, e de 3.000 na partida com a República Checa, em 17 de novembro.



Além da sanção imposta, a Federação Búlgara de Futebol terá de cobrir aquela zona com uma tarja da UEFA com a inscrição "#EqualGame".



O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA castigou ainda a Federação Grega de Futebol com uma multa de 63.500 euros, por atraso no início da partida, utilização de artefactos pirotécnicos, o arremesso de objetos, bloqueio de escadas, encerramento de escadas de emergência e conduta imprópria de oficiais no jogo com a Itália, disputado em 08 de junho, no estádio Oaka Spiridon Louis, relativo ao grupo J de qualificação para o Euro2020.



Já a Federação Ucraniana de Futebol foi condenada ao pagamento de 15.250 euros multa por utilização de artefactos pirotécnicos e bloqueio de escadas no decorrer do encontro com a Sérvia (5-0), em 07 de junho, relativo ao grupo B de qualificação para o Euro2020, no qual está também integrado Portugal.



A UEFA sancionou também a Federação Romena de Futebol com multa de 2.000 euros e o encerramento de 2.000 lugares do estádio em que a seleção sub-21 da Roménia disputar a sua próxima partida.



A sanção deve-se à utilização de artefactos pirotécnicos, arremesso de objetos e comportamento racista dos adeptos romenos, na partida com a Croácia, do último Europeu de sub-21.