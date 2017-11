UEFA suspende Evra até ao final da época, Vitória de Guimarães multado

Lusa 10 Nov, 2017, 17:32 | Futebol Internacional

A UEFA suspendeu o defesa francês de todas as competições realizadas em solo europeu até ao final da temporada e aplicou-lhe uma pena de 10.000 euros.



Em 02 de novembro, os adeptos e os jogadores do Marselha, no qual alinha o português Rolando, envolveram-se em agressões no relvado do Estádio D. Afonso Henriques antes do jogo para a Liga Europa de futebol entre a equipa francesa e o Vitória de Guimarães, que os vimaranenses viriam a vencer por 1-0.



As agressões começaram cerca de 25 minutos antes do início do jogo, com alguns dos cerca de 500 adeptos franceses a invadirem o relvado a partir da bancada norte do recinto vimaranense, tendo começado a agredir alguns dos jogadores mais próximos, o que levou o resto do plantel a acorrer ao local.



Durante os confrontos, Evra, lateral esquerdo internacional francês, atingiu um dos adeptos com um pontapé e, mal o confronto foi sanado, dirigiu-se de imediato com dois colegas para o balneário, tendo sido depois expulso ainda antes do início do encontro.



A UEFA multou ainda o Marselha em 25.000 euros, com o clube francês a ficar obrigado a contactar o Vitória de Guimarães no prazo de 30 dias para chegar a acordo sobre as verbas a pagar aos vimaranenses pelos estragos causados pelos seus adeptos.



Os minhotos foram também condenados a pagar uma multa de 5.000 euros devido à invasão do campo por parte dos seus adeptos.