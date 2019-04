UEFA suspende Neymar por três jogos

Lusa Comentários 26 Abr, 2019, 19:12 / atualizado em 26 Abr, 2019, 19:13 | Futebol Internacional

Neymar, que estava lesionado no jogo entre a equipa francesa e os `red devils`, que terminou com a derrota do PSG por 3-1, manifestou nas redes sociais o seu desagrado para com a marcação da grande penalidade decidida por Damir Skomina, o árbitro da partida.

O procedimento disciplinar, aberto em 22 de março pela UEFA, resultou em três jogos de suspensão ao avançado brasileiro, que ainda pode recorrer da decisão.

Se a suspensão se confirmar, o jogador do PSG, que já tem presença confirmada na Liga dos Campeões 2019/2020, vai falhar a primeira volta da fase de grupos.