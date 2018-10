UEFA suspende Rubin Kazan das competições internacionais

Mário Aleixo - RTP Comentários 18 Out, 2018, 11:40 / atualizado em 18 Out, 2018, 11:40 | Futebol Internacional

De acordo com a UEFA, o Rubin Kazan, que ocupa o quinto lugar do campeonato russo, a oito pontos do líder, o Zenit de São Petersburgo, fica impedido de participar em uma edição da Liga dos Campeões ou da Liga Europa para a qual se qualifique.



O clube russo pode recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS).



O Rubin Kazan está sob a alçada do "fair play" financeiro da UEFA desde maio de 2014 e chegou mesmo a ser multado em três milhões de euros (em prémios das competições de clubes) por ter violado esse mesmo acordo.