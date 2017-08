Ulisses Morais quase a ser campeão da Malásia

Mário Aleixo - RTP 02 Ago, 2017, 12:26 / atualizado em 02 Ago, 2017, 12:26 | Futebol Internacional

Ulisses Morais e o Johor podem ser campeões este sábado no jogo frente ao Selangor, algo que enche de orgulho o técnico luso, como revelou ao jornalista da Antena 1, Fernando Eurico.





No próximo sábado há um treinador português que pode ser campeão da Malásia. Ulisses Morais treina o Johor e está muito perto de erguer a taça nesta primeira experiência fora de Portugal.Ulisses diz ter encontrado condições fantásticas para trabalhar num país para o qual foi convidado inicialmente para o cargo de selecionador. A seleção da Malásia fica para mais tarde.Nesta altura ocupa o cargo Nelo Vingada com quem Ulisses Morais tem um excelente relacionamento e com quem dialoga constantemente.Ulisses vai ficar pelo Extremo Oriente por muito tempo mas diz não ter mágoa do futebol português.