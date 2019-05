Ultramarina de São Nicolau e Onze Estrelas da Boavista nas `meias` em Cabo Verde

Lusa Comentários 12 Mai, 2019, 20:41 | Futebol Internacional

Depois do apuramento de Oásis Atlântico (Grupo C) e do Mindelense (grupo A), faltavam duas vagas para serem preenchidas nas ‘meias’, que seriam o primeiro classificado do Grupo B e o melhor segundo colocado dos três grupos.



O primeiro classificado do Grupo C foi a Ultramarina de São Nicolau, que somou 11 pontos, após ir à ilha do Maio vencer o Académico 83 por 4-2, em jogo da sexta e última jornada da fase de grupos.



No outro jogo do grupo, o Santo Crucifixo de Santo Antão Norte recebeu e venceu o Sporting da Brava por 2-0 e as duas equipas terminaram com os mesmos oito pontos.



O melhor segundo classificado foi o Onze Estrelas da Boavista, que chegou aos 10 pontos, conseguidos com uma vitória por 2-1 frente ao Varandinha do Tarrafal de Santiago.



É a primeira vez que o Onze Estrelas da Boavista se apura para as meias-finais do campeonato nacional em Cabo Verde, na sua segunda presença na prova.



No outro jogo do grupo, o Celtic recebeu e vence a Oásis Atlântico por 4-0.



No Grupo A, o destaque vai para a eliminação da campeã Académica da Praia na fase de grupos, apesar de receber e vencer o Mindelense por 1-0, no Estádio da Várzea.



No outro jogo, a Académica do Porto Novo empatou em casa a uma bola com a Académica do Porto Novo.



Os jogos da primeira mão das meias-finais estão marcados para o próximo fim de semana e a segunda mão na semana seguinte.



A final está marcada para o dia 01 de junho, no Estádio Marcelo Leitão, na ilha do Sal.