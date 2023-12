Uma em cada cinco futebolistas no Mundial2023 recebeu ofensas nas redes sociais

Segundo o documento da FIFPro e da FIFA, o serviço de proteção nas redes sociais em funcionamento no último Mundial pôde salvaguardar perto de 700 jogadoras e técnicas, com 5,1 milhões de publicações e comentários analisados, em 35 línguas diferentes.



A ação visou as redes sociais Facebook, Instagram, Tiktok, Twitter (agora 'X') e YouTube, e albergou ainda contas de 29 árbitras.



Ao todo, 152 jogadoras presentes no torneio, no qual participou Portugal, receberam mensagens ofensivas, com insultos homofóbicos e de cariz sexual ou sexista a representarem praticamente metade das missivas.



Comparando com os participantes no Mundial2022 masculino, a probabilidade de as jogadoras do Mundial2023 serem insultadas era 29% mais alta, conclui o relatório.



O presidente da FIFPro, David Aganzo, destacou o "ambiente 'online' tóxico como um local de risco para as futebolistas, que afeta a sua saúde mental e bem-estar".



O serviço de proteção, que arrancou no Mundial2022, é uma resposta a "uma triste realidade", nota a FIFA, e foi também utilizado durante o Mundial sub-17 deste ano, a oitava competição em que foi aplicado.